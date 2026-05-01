الخط الحديدي الحجازي يعيد تشغيل رحلاته إلى الجيزة

الوكيل الإخباري-   استأنفت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي، الجمعة، تشغيل رحلاتها إلى محطة الجيزة.اضافة اعلان


وقالت المؤسسة، عبر صفحتها على فيسبوك، إن استئناف التشغيل جاء بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتأهيل التي أُجريت على السكة الحديدية، وذلك لضمان أعلى معايير السلامة والجودة.

وأوضحت أن الرحلات ستكون متاحة يومي الجمعة والسبت، داعية الراغبين إلى الحجز عبر التواصل على الرقم 0799053016.
 
 


٦ إصابة في حادث تصادم علي شارع البترا

أخبار محلية 6 إصابات بحادث تصادم على شارع البترا

ولي العهد الأمير الحسين بن عبدلله

أخبار محلية ولي العهد يهنئ بعيد العمال

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي الصين تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر أيار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب قد يخفض عديد القوات الأميركية في إيطاليا وإسبانيا

ربط كهربائي

عربي ودولي اليمن يسعى لتفعيل الربط الكهربائي مع السعودية لمواجهة أزمة الكهرباء

الذهب

أسواق ومال انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

البقاء لله

أخبار محلية وفاة ثانية بحادث جمرك العقبة.. الجمارك تنعى العقيد محمد صلاح

