الخلايلة: استكمال تجهيز مخيمات عرفات وبدء تفويج الحجاج مساء الاثنين بعد غروب الشمس

وقال الخلايلة، خلال جولة تفقدية لمخيمات عرفات، إنّ وزارة الأوقاف اطلعت على مختلف التجهيزات التي عملت عليها كوادر الوزارة بالتعاون مع مقدمي الخدمة في السعودية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المخيمات شهدت العام الحالي تحسينات إضافية مقارنة بالموسم الماضي.
وأوضح أن الوزارة استخدمت الخيام الحالية لأول مرة خلال موسم الحج الماضي، فيما جرى العام الحالي استكمال تجهيز الأرضيات بشكل كامل، إلى جانب توفير حقيبة شخصية لكل حاج، تتضمن مستلزمات أساسية من بينها مظلة وعبوة مياه واحتياجات شخصية أخرى، إضافة إلى حقيبة صغيرة تحتوي على حصى الجمرات.
وبين الخلايلة أن كل حاج سيحصل أيضا على "صوفة بد" وبطانية، مؤكدا أن جميع الترتيبات جرى إعدادها بهدف تمكين الحجاج من التفرغ للعبادة يوم عرفة دون الانشغال بأي أمور خدمية أو لوجستية.
-
أخبار متعلقة
-
سلطة العقبة: مؤشرات سياحية إيجابية وتوقعات بارتفاع نسب إشغال الفنادق
-
وزير الاستثمار: 92 مشروعا باستثمارات بلغت 106 ملايين خلال الربع الأول
-
المناطق التنموية: 3 دنانير تذكرة دخول شاطئ عمّان السياحي
-
الأمن العام يوضّح تفاصيل حادثة الاعتداء على أب وأبنائه في إربد
-
صدور النظام المعدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة لسنة 2026
-
وزير الأوقاف يتفقّد أوضاع حجاج عرب 48 ويؤكد استمرار تقديم أفضل الخدمات لهم
-
العيسوي: الأردن يستمد قوته من حكمة الملك ووعي شعبه وبسالة جيشه
-
بحث مقترح دراسة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي واستدامته