الخلايلة يدين اقتحام وزراء متطرفين للمسجد الأقصى

09:54 م

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الوكيل الإخباري- دان وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة إقدام وزراء متطرفين من الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست اليوم الثلاثاء على اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.



واوضح الخلايلة في بيان صحفي اليوم ، ان الاقتحام الذي جرى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتزامنا مع اقتحامات قطعان المتطرفين الإسرائيليين وممارساتهم الاستفزازية ونصب حلقات الرقص والتصفيق والغناء ورفع العلم الاسرائيلي في باحات الحرم القدسي الشريف وفرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، يأتي في إطار محاولات تهويد محيط المسجد الاقصى المبارك واحتلال ساحته وبوابته بانتهاكات مستفزة تهدف الى تغيير الهوية العربية الاسلامية للمدينة المقدسة وفرض واقع جديد في خرق فاضح للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ، وهي استفزاز لمشاعر ملياري مسلم حول العالم ، وبما يعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية وأعضائها المتطرفين على الضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.



وأكد وزير الاوقاف على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية تحت الوصاية الهاشمية ، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.