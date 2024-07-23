الخلايلة يرعى حفل تخريج مبادرة 50 حافظاً للقرآن الكريم بالزرقاء

الوكيل الإخباري - رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج مبادرة 50 حافظاً للقرآن الكريم من خريجي المركز الثقافي الإسلامي التابع لجامع العرب الكبير في محافظة الزرقاء.



وأكد الخلايلة حرص الوزارة على تنفيذ التوجيهات الملكية بالعناية بكتاب الله حفظاً وتلاوةً وفهما، من خلال دور القرآن والمراكز الصيفية القرآنية التي تجاوز عددها هذا العام 3 آلاف مركز للذكور والإناث بجميع مناطق المملكة، وبلغ عدد طلبتها نحو 200 ألف.



وقال: "إننا احوج ما نكون إلى تعلم كتاب الله تعالى بما ينعكس على سلوك المسلم وأخلاقه وعلمه وثقافته ونهجه وتعاملاته في الحياة العامة والعملية ليكون قدوة وموجها للمجتمع في مختلف شؤون الحياة"، مشيرا الى سعي الوزارة لتنمية وتطوير عمل المساجد لتحقيق رسالتها ودورها الديني والمجتمعي.



بدوره، أكد مدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة اهتمام الوزارة الكبير بالقرآن الكريم، على مدار العام من خلال دور القرآن الكريم المنتشرة في مختلف مناطق المملكة وتنظيم المسابقات والمراكز الصيفية التي تخرج أفواجا من الحافظين وتكريمهم.



من جانبه، أوضح أمام جامع العرب الشيخ أحمد الزعبي، أن عدد المكرمين هذا العام بلغ 220 طالبا وطالبة ضمن مبادرة 50 حافظاً بنسختها الثامنة والمشاركين بالمسابقة الرمضانية والطلبة المتفوقين، لافتا إلى أن برامج المركز المتنوعة تكسب الطلبة سعة الاطلاع وتثري حصيلتهم العلمية، مما يؤثر إيجابا في تحصيلهم الدراسي.



وفي ختام الاحتفال الذي حضره، نائب محافظ الزرقاء الدكتور عاصم النهار، ومدير أوقاف الرصيفة محمد فوزي، سلم الخلايلة الشهادات والجوائز التكريمية للخريجين.