الخميس أول أيام فصل الربيع فلكيًا في الأردن

الوكيل الإخباري- يحل الاعتدال الربيعي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم الخميس 20/3/2025 عند الساعة 12:01 ظهرًا بتوقيت عمّان، معلنًا نهاية فصل الشتاء ودخول فصل الربيع فلكيًا ويستمر الربيع 92 يوما و 17 ساعة و 33 دقيقة حتى موعد الانقلاب الصيفي في 21 حزيران المقبل وفق أستاذ علم الفيزياء الفلكية في جامعة البلقاء التطبيقية وعضو الاتحاد الدولي الفلكي والاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور علي الطعاني.

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ما يميز يوم الاعتدال الربيعي في الأردن