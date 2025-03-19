الخميس أول أيام فصل الربيع فلكيًا في الأردن

1.تشرق الشمس من نقطة الشرق الحقيقي تمامًا، وتغرب من نقطة الغرب الحقيقي.
يمكن من خلال ذلك تحديد الاتجاهات الأربع بدقة دون أدوات مساعدة.
2.تعامد الشمس على خط الاستواء.
ينعدم ظل الأجسام في وقت الزوال في المناطق الواقعة على خط الاستواء بسبب عمودية الشمس عليها تمامًا.
3.يتساوى طول الليل والنهار تقريبًا في أنحاء العالم مع فرق بسيط ببضع دقائق في المناطق الواقعة شمال أو جنوب خط الاستواء
4- فرصة للفلكيين والخبراء الشرعيين للتمييز بين الفجر الكاذب والفجر الصادق بدقة.
يعتمد عليهم في ضبط أوقات صلاتي الفجر والعشاء وفق المعايير الفلكية والشرعية.
5.يبدأ بعد هذا اليوم طول النهار في الزيادة تدريجيًا في النصف الشمالي، فيبدأ الليل بالزيادة على حساب النهار.
6.درجات الحرارة تبدأ بالارتفاع التدريجي بسبب ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة ودورانها حول الشمس
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