الأربعاء 2025-03-19 10:47 م
 

الخميس أول أيام فصل الربيع فلكيًا في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 19-03-2025 09:39 م

الوكيل الإخباري-   يحل الاعتدال الربيعي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم الخميس 20/3/2025 عند الساعة 12:01 ظهرًا بتوقيت عمّان، معلنًا نهاية فصل الشتاء ودخول فصل الربيع فلكيًا  ويستمر الربيع 92 يوما و 17 ساعة و 33 دقيقة حتى موعد الانقلاب الصيفي في 21 حزيران المقبل وفق أستاذ علم الفيزياء الفلكية في جامعة البلقاء التطبيقية وعضو الاتحاد الدولي الفلكي والاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور علي الطعاني.

اضافة اعلان



 ما يميز يوم الاعتدال الربيعي في الأردن


1.تشرق الشمس من نقطة الشرق الحقيقي تمامًا، وتغرب من نقطة الغرب الحقيقي.
يمكن من خلال ذلك تحديد الاتجاهات الأربع بدقة دون أدوات مساعدة.
2.تعامد الشمس على خط الاستواء.
ينعدم ظل الأجسام في وقت الزوال في المناطق الواقعة على خط الاستواء بسبب عمودية الشمس عليها تمامًا.
3.يتساوى طول الليل والنهار تقريبًا في أنحاء العالم مع فرق بسيط ببضع دقائق في المناطق الواقعة شمال أو جنوب خط الاستواء
4- فرصة للفلكيين والخبراء الشرعيين للتمييز بين الفجر الكاذب والفجر الصادق بدقة.
يعتمد عليهم في ضبط أوقات صلاتي الفجر والعشاء وفق المعايير الفلكية والشرعية.
5.يبدأ بعد هذا اليوم طول النهار في الزيادة تدريجيًا في النصف الشمالي، فيبدأ الليل بالزيادة على حساب النهار.
6.درجات الحرارة تبدأ بالارتفاع التدريجي بسبب ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة ودورانها حول الشمس

 
 
gnews

أحدث الأخبار

فلسطينيون يشقون طريقهم للفرار من منازلهم، بعد أن أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء لعدد من الأحياء

فلسطين الصحة الفلسطينية: غزة والضفة تواجهان كارثة صحية غير مسبوقة

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك تكية أم علي الإفطار الرمضاني

ارشيفية

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ وتحذر من تشكل السيول

بدء تساقط الأمطار شمالي المملكة وتحذيرات من تدني مدى الرؤية برأس منيف

أخبار محلية بدء تساقط الأمطار في مناطق بالمملكة_أسماء

امانة عمان تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من الخميس

أخبار محلية امانة عمان تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من الخميس

غزة تحت النار في ظل صمت العالم وجريمة الاحتلال المستمرة

أخبار محلية النائب زهير الخشمان يكتب.. غزة تحت النار في ظل صمت العالم وجريمة الاحتلال المستمرة

غوتيريش

فلسطين غوتيريش يدين العدوان الإسرائيلي لقتلها موظفا من الأمم المتحدة في غزة

تعبيرية

أخبار محلية الخميس أول أيام فصل الربيع فلكيًا في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة