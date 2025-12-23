الخوالدة يُحرز 6 ميداليات في بطولة غرب آسيا لرفع الأثقال

الوكيل الإخباري- توج لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، غيث الخوالدة، بـ 6 ميداليات، وذلك خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

اضافة اعلان