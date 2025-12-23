الثلاثاء 2025-12-23 10:53 م

الخوالدة يُحرز 6 ميداليات في بطولة غرب آسيا لرفع الأثقال

جانب من التتويج
الثلاثاء، 23-12-2025 09:22 م

الوكيل الإخباري- توج لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، غيث الخوالدة، بـ 6 ميداليات، وذلك خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

ونجح الخوالدة في تحقيق 3 ميداليات فضية ضمن منافسات الناشئين و3 ميداليات برونزية ضمن فئة الكبار.

 
 


