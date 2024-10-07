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الخيار والكوسا والبطاطا.. أسعار الخضار تشهد ارتفاعاً في السوق المركزي

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 07-10-2024 12:13 م

الوكيل الإخباري- تشهد أسعار الخيار والكوسا والبطاطا ارتفاعا في السوق المركزي.اضافة اعلان


ووفقًا للنشرة اليومية -الاسترشادية- الصادرة عن السوق المركزي، وصل سعر كيلو الخيار اليوم الاثنين إلى 60 قرشا، وسعر كيلو الكوسا إلى دينار وعشرة قروش، وسعر كيلو البطاطا إلى 75 قرشا.

وبيّن مدير السوق المركزي، كساب الشخانبة ، لـ"الوكيل الإخباري" أن أسعار هذه الأصناف تشهد ارتفاعا نظرا لزيادة الطلب وقلة الكميات الموردة إلى السوق. مشيرا إلى أن هذه الأصناف تمر بتذبذبات سعرية، وعادة ما تعود أسعارها إلى طبيعتها بعد فترة قصيرة.

ولفت إلى أن بعض المزارعين في الشمال بدأوا بقطاف أصناف من محصول البطاطا، مما قد ينعكس  على انخفاض اسعارها.

 
gnews

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