الخيرية الأردنية الهاشمية.. 35 عامًا من العمل مع 79 جهة دولية تحت الشمس

الوكيل الإخباري- قبل 35 عامًا وتحديدًا عام 1990 بدأ الأردن مدَّ يده للمنكوبين في كل أنحاء العالم عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وما زالت، بعد أن أصاب بعضها الجفاف والتصحّر وترك ما ترك من آثار، وتدفق اللاجئين من الدول المجاورة إلى الأردن، وحتى يومنا هذا والحرب على غزَّة وما صحبها من جوع وتدمير وتشرد ونزوح.

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عادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أرشيف الهيئة واطلعت على آلية العمل ووجدت أنَّها لا تعمل منفردة منذ أن كانت بدأ عملها عام 1985 وحتى إنشائها رسميًا عام 1990، وكان عملها جماعيًا مع شركاء من دول العالم كافة وتحت الشَّمس وصل عددهم إلى 79 جهة محلية وعربية وعالمية، وتنشر كل التفاصيل أولا باول على موقعها الرَّسمي، وتمد يدها بالخير.



79 جهة مع الهيئة تعمل تتوزع بين 33 جهة محلية أردنية و37 منظمة وهيئة دولية و9 هيئات ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، والهدف الأخير هو واجب إنساني خيِّر تجاه المهمشين والضعفاء والمنكوبين في كل مكان من العالم، وصلت إلى 35 دولة في 4 قارات في الكرة الأرضية.



وتبين لـ (بترا) أنَّ من بين الهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة وتعمل مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والأونروا، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة، واليونسيف، والمفوضية السامية للأمم المتحدة.

ويشارك الهيئة عملها عدد من المنظمات والمراكز العربية والدولية والتي من بينها، مركز الملك سلمان للإغاثة، والمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، والإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الأحمر، والاتحاد الدولي لعمال النقل، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، وجمعية قطر الخيرية، ومنظمة أوكسفام، والفرنسية لإغاثة سوريا، والنداء الفلسطيني الموحد، الإغاثة الدولية، ومؤسسة إنقاذ الطفل الدولية، والمجلس النرويجي للاجئين.



وتشير الهيئة في رؤيتها ورسالتها بأنها مؤسسة وطنية لعمل الخير غير حكومية، وغير ربحية ذات نشاط متعدد الجوانب، تسعى لتحريك الفعاليات الخيرية التطوعية والتعاون معها داخل الأردن وخارجه، وترجمة مشاعر المُحسنين ومساعداتهم إلى مشروعات وبرامج ترسخ معاني الخير، وتعمق مفاهيم العدالة والتكافل على المستويات الوطنية والعربية والإسلامية والدولية، وتؤكد معاني الانتماء والنماء، وتهتم بالعمل التطوعي والخدمة العامة، وتحرص على إيجاد فرص الحياة الكريمة من خلال مشروعات وبرامج تنموية وتأهيلية تتولى الهيئة إنشاءها أو إدارتها لتغطي النواحي الاقتصادية والإنسانية على حد سواء، بالإضافة إلى اهتمام خاص بالمساعدات الطارئة والفورية في حالات الكوارث والنوازل العامة. على أساس من نظرة إنسانية شاملة تلاحظ العلاقات الدولية الواسعة للمملكة الأردنية الهاشمية.



وتصل يد الهيئة للعمل في 35 دولة حول العالم، من شرق الكرة الأرضية إلى غربها ومن شمالها لجنوبها، ففي قارة آسيا تصل أعمالها إلى 17 دولة، و10 دول في قارة أفريقيا، و7 دول في القارة الأوروبية، وفي هاييتي بقارة أمريكا الشمالية، وهذا العدد من الدول يجعل الحِمل كبير لتلبية النداءات الإنسانية التي تتعالى صُراخًا بحثًا عن يد العون توصل إليهم رغيف خبز.



وتفتح الهيئة على موقعها الرَّسمي 8 أنواع من التبرعات، ويستطيع أي كائن أو إعلامي تتبعها والإطلاع عليها والوصول الآمن، ومن بينها تبرعات طارئة، وصدقات، ومشاريع خيرية وزكاة المال، وبنك الملابس الخيري، وأضاحي ومساعدات خارجية، وفلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة.



وتبحث الهيئة عن مشاريع لتخفيف آلام الناس في غزة ومن أبرز هذه المشروعات دعم مبتوري الأطراف في غزة، وهي مبادرة أردنية تسعى لاستعادة الأمل لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة التي أنهكتها الحرب، وفي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهل القطاع، يعاني العديد من الأشخاص من فقدان أطرافهم نتيجة الصراع المستمر، وهم يستحقون فرصة جديدة للحياة، والأمل في استعادة حركتهم وقدرتهم على العمل والمساهمة في مجتمعهم، ومن خلال مبادرة "استعادة الأمل"، كان وما زال الهدف هو توفير الأطراف الصناعية والرعاية الطبية الضرورية لضحايا فقدان الأطراف في غزة

وتطلب الهيئة لهذه المبادرة الدعم بشكل مستمر لتقديم الأمل لهؤلاء الأشخاص، ومنحهم فرصة لحياة كريمة، فالتبرع سيحدث فرقًا كبيرًا ويجب أن يكون الجميع جزءًا من هذه المبادرة الإنسانية والإسهام في إعادة الأمل لمن هم في أمس الحاجة إليه.



وصمَّمت الهيئة أيضًا حملة لدعم الطلاب الجامعيين من قطاع غزّة لاستكمال تعليمهم الجامعي، ممن لم يعد لديهم معيل لمساندتهم نتيجة للحرب والظروف الاستثنائية التي يشهدها القطاع منذ شهر تشرين الأول من العام 2023، وتم تنفيذها بالتعاون المشترك ما بين الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وشركة ميتا.



ومن بين أهم المشاريع التي عثرت عليها (بترا) في عمل الهيئة مشروع لتوفير الملابس الملائمة للأسر الأردنية العفيفة في جميع محافظات المملكة وعلى مدار العام، من خلال صالة عرض للملابس تمنح متعة التسوق للأسر العفيفة وانتقاء احتياجها بحرية تامه ودون أي مقابل ويقع في منطقة المحطة وسط البلد لتسهيل عملية الوصول لصالة العرض من قبل الأسر المحتاجة .



ويعتبر هذا المشروع أحد أهم مشاريع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وتم البدء باستقبال الأسر الأردنية العفيفة المسجلة لدى صندوق المعونة الوطنية اضافة للتعاون مع ما يزيد عن 300 جمعيه محلية شريكة للوصول للأسر المحتاجه في مختلف المناطق والقرى النائية.



ويحتوي بنك الملابس الخيري على صالة عرض الملابس ومستودعات للتخزين وقاعة لاستقبال الأسر ومستودع لفرز الملابس المتبرع بها وصالات انتظار للأسر العفيفة حيث يقوم باستقبال الملابس الجديدة أو المستعملة التي هي بحالة جيدة جداً والتي يتم جمعها من أصحاب الخير والمؤسسات المختلفة، ليتم ترتيبها وتعليقها وتصفيتها في السوق حسب الصنف والجنس والموسم، وقد نجح خلال عام 2014 بتوزيع ما يقارب مليون قطعة ملابس وأحذيه وألعاب في مختلف محافظات المملكه والتي استفاد منها أكثر من 152,182 ألف محتاج.



واستقبل ما يزيد عن 2831 متطوعًا منذ بداية تأسيسه وحتى الان ومن مختلف القطاعات والذين ساهموا بعمليات الفرز وتوزيع الملابس، وتحصل كل أسره بعد تسجيلها لدى بنك الملابس الخيري على كوبون يحدد عدد القطع المسموح بها لكل أسرة، وتم تقدير حاجة كل فرد من أفراد الأسرة بـ 4 قطع من الملابس وزوج من الأحذية وتحصل العائلة كاملة على قطعة من قسم المتفرقات وقطعة من قسم الالعاب.



وتشرف الهيئة على مشروع نوعي اسمه ترابط، في منطقة عمان الشرقية المحطة وبتمويل من منظمة تزوتشي، وتم افتتاحه عام 2015 ليقدم خدماته المتنوعة لسكان منطقة عمان الشرقية بشكل مجاني لجميع فئات المجتمع ومن جميع الجنسيات.



ويعتبر مشروع أرزاق أحد أبرز المشاريع التي تشرف عليها الهيئة، وتأسس في الربع الثاني من سنة 2016، ويحتوي على مجالين للعمل أحدهما يهدف الى استدامة المشروع والآخر يهدف الى زيادة سبل الحياة لدى سيدات من المجتمع المحلي من خلال تقديم تدريبات عملية على مهن بهدف البدء بشروعهم الخاص من المنزل.