"الخيرية الهاشمية": إرسال أكثر من 57 ألف طن من المساعدات إلى غزة منذ بدء العدوان

الوكيل الإخباري- بلغ إجمالي عدد المستفيدين من البرامج التي تنفذها الهيئة الخيرية الهاشمية داخل قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع وحتى منتصف تشرين الثاني الحالي 1,357,734 مستفيداً، وفقاً للهيئة الخيرية الهاشمية.

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وبحسب الأرقام، فإن إجمالي وزن المساعدات التي أرسلتها الهيئة إلى قطاع غزة بلغ 57.210 ألف طن.

فيما وصل العدد الكلي للشاحنات التي سيّرتها الهيئة إلى القطاع منذ بدء العدوان إلى 4,132 شاحنة تحمل مساعدات طارئة.



وترسل الهيئة الخيرية الهاشمية المساعدات عبر عدة منافذ حدودية سواء برية مثل معبر بيت حانون أو معبر كرم أبو سالم أو معبر رفح، أو عن طريق مطار العريش الدولي في مصر، أو عبر الإنزالات الجوية الأردنية وإنزالات بالتعاون مع دول صديقة وشقيقة.



وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي عدد الإنزالات الجوية الأردنية بلغ 122 إنزالاً، و266 إنزالاً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، في حين أرسلت 53 طائرة محملة بالمساعدات إلى مطار العريش في مصر، دخلت عبره إلى القطاع.



وفيما يخص الطحين والخبز، فقد أرسلت الهيئة ما مجموعه 10,872 كيلوغراماً من الخبز إلى قطاع غزة، و235,237 طناً من الطحين.



ونظراً لشح المياه الصالحة للشرب في القطاع، أرسلت الهيئة 2,004,000 لتر من المياه.



فيما وزعت الهيئة داخل قطاع غزة ما مجموعه 331,126 وجبة غذائية ساخنة، و717,165,172 كيلوغراماً من اللحوم المعلبة.



وأكدت الهيئة أنها مستمرة في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة، حيث تمتلك حالياً أكثر من 5 مواقع للمخازن، وجميعها مليئة بالمساعدات التي تعمل على إرسالها وإدخالها إلى قطاع غزة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي).



وتعمل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على تأمين الملابس الشتوية والبطانيات والفرشات، التي تُعد ضرورة أساسية مع دخول فصل الشتاء.