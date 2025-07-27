الأحد 2025-07-27 02:57 م
 

"الخيرية الهاشمية" تتوقع عبور قافلة المساعدات الأردنية المرسلة لقطاع غزة فجر الاثنين

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
 
الأحد، 27-07-2025 12:52 م

الوكيل الإخباري-   قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، الأحد، إن قافلة المساعدات التي سيرها الأردن اليوم نحو قطاع غزة تضم 440 طنا من الطحين و522 طنا من المواد الغذائية.

اضافة اعلان


وأضاف أن القافلة حاليا على الحدود وتنتظر العبور مساء إلى غزة.


وتوقع الشبلي دخول قافلة المساعدات يوم غد الاثنين إلى القطاع، مشيرا إلى أن القافلة ستخفف من الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهالي هناك وتحديدا حالة التجويع.


ولفت إنه جرى تجهيز وتسيير القافلة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي وبرنامج الغذاء العالمي والمطبخ المركزي العالمي.


ولفت الشبلي إلى أن هنالك انفراجة إنسانية بدأت اتجاه غزة، وقد بدأها الأردن عبر إرسال كميات من الشاحنات.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

فل

طب وصحة 7 علامات تحذيرية تشير إلى مشاكل في المرارة

زين كاش الراعي البلاتيني لفعالية "اليوم الأولمبي" في جرش

أخبار الشركات زين كاش الراعي البلاتيني لفعالية "اليوم الأولمبي" في جرش

ديانا كرزون من "جرش 25".. الحضور الجماهيري والهوية أردنية

مهرجان جرش ديانا كرزون من "جرش 25".. الحضور الجماهيري والهوية أردنية

وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

أخبار محلية أوقاف عجلون تنظم ندوة توعوية عن المخدرات

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ن

طب وصحة “ستيفيا” لا تحلّي فقط… بل تقتل خلايا السرطان!

للا

طب وصحة عصير الشمندر... هذا ما يفعله كوبان منه بجسمك!

اتحاد الجمعيات الخيرية في إربد يستضيف حزب الاتحاد الوطني الأردني

شؤون برلمانية اتحاد الجمعيات الخيرية في إربد يستضيف حزب الاتحاد الوطني الأردني في لقاء وطني لدعم وتمكين العمل الخيري



 
 





الأكثر مشاهدة