"الخيرية الهاشمية" تتوقع عبور قافلة المساعدات الأردنية المرسلة لقطاع غزة فجر الاثنين

وأضاف أن القافلة حاليا على الحدود وتنتظر العبور مساء إلى غزة.
وتوقع الشبلي دخول قافلة المساعدات يوم غد الاثنين إلى القطاع، مشيرا إلى أن القافلة ستخفف من الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهالي هناك وتحديدا حالة التجويع.
ولفت إنه جرى تجهيز وتسيير القافلة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي وبرنامج الغذاء العالمي والمطبخ المركزي العالمي.
ولفت الشبلي إلى أن هنالك انفراجة إنسانية بدأت اتجاه غزة، وقد بدأها الأردن عبر إرسال كميات من الشاحنات.
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