"الخيرية الهاشمية" تتوقع عبور قافلة المساعدات الأردنية المرسلة لقطاع غزة فجر الاثنين

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، الأحد، إن قافلة المساعدات التي سيرها الأردن اليوم نحو قطاع غزة تضم 440 طنا من الطحين و522 طنا من المواد الغذائية.

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وأضاف أن القافلة حاليا على الحدود وتنتظر العبور مساء إلى غزة.



وتوقع الشبلي دخول قافلة المساعدات يوم غد الاثنين إلى القطاع، مشيرا إلى أن القافلة ستخفف من الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهالي هناك وتحديدا حالة التجويع.



ولفت إنه جرى تجهيز وتسيير القافلة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي وبرنامج الغذاء العالمي والمطبخ المركزي العالمي.