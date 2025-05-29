الخيرية الهاشمية تستلم طائرة مساعدات إغاثية من رواندا

وفرغت الطائرة حمولتها في مطار ماركا العسكري تمهيدا لإرسالها عبر الأردن إلى قطاع غزة، ضمن الجهود المتواصلة لإيصال الدعم الإنساني لأهالي القطاع.
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