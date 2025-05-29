الخيرية الهاشمية تستلم طائرة مساعدات إغاثية من رواندا

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الوكيل الإخباري- استقبلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الخميس، طائرة مساعدات إغاثية مقدمة من جمهورية رواندا. اضافة اعلان





وفرغت الطائرة حمولتها في مطار ماركا العسكري تمهيدا لإرسالها عبر الأردن إلى قطاع غزة، ضمن الجهود المتواصلة لإيصال الدعم الإنساني لأهالي القطاع.