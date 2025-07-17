الخميس 2025-07-17 02:43 م
 

"الخيرية الهاشمية" تسيّر 50 شاحنة مساعدات غذائية إلى شمال قطاع غزة

قافلة مساعدات برية إلى قطاع غزة
قافلة مساعدات برية إلى قطاع غزة
 
الخميس، 17-07-2025 01:20 م

الوكيل الإخباري-   سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتنسيق المباشر مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)، قافلة جديدة مكوّنة من 50 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية الأساسية باتجاه شمال قطاع غزة.

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وتأتي هذه القافلة امتدادًا لسلسلة الدعم الأردني المتواصل منذ بداية الأزمة، في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، وخصوصًا في المناطق الشمالية التي تواجه نقصًا حادًا في الغذاء وانقطاعًا مستمرًا في سلاسل التوريد.


وأكدت الهيئة أن المساعدات تُرسل ضمن خطة استجابة طارئة، يجري تنفيذها بمتابعة حثيثة من الجهات المعنية، لضمان إيصال الدعم الغذائي إلى الأسر الأكثر تضررًا، عبر آليات توزيع مدروسة بالتنسيق مع الشركاء المحليين في غزة.


وتؤكد الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التزامها بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تعزيزًا للدور الأردني الثابت في دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين، وتخفيفًا من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرّون بها.

 
 
gnews

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