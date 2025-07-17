"الخيرية الهاشمية" تسيّر 50 شاحنة مساعدات غذائية إلى شمال قطاع غزة

وتأتي هذه القافلة امتدادًا لسلسلة الدعم الأردني المتواصل منذ بداية الأزمة، في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، وخصوصًا في المناطق الشمالية التي تواجه نقصًا حادًا في الغذاء وانقطاعًا مستمرًا في سلاسل التوريد.
وأكدت الهيئة أن المساعدات تُرسل ضمن خطة استجابة طارئة، يجري تنفيذها بمتابعة حثيثة من الجهات المعنية، لضمان إيصال الدعم الغذائي إلى الأسر الأكثر تضررًا، عبر آليات توزيع مدروسة بالتنسيق مع الشركاء المحليين في غزة.
وتؤكد الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التزامها بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تعزيزًا للدور الأردني الثابت في دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين، وتخفيفًا من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرّون بها.
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