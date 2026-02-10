الخيرية الهاشمية تطلق مجموعة تدريبات ضمن مشاريع التمكين في الجنوب

الوكيل الإخباري- أطلقت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية سلسلة تدريبات مشاريع التمكين والأثر في محافظات الجنوب، ابتداءً من محافظة الكرك، ضمن توجه يعزّز التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ويحوّل المهارات المحلية إلى فرص إنتاج حقيقية ومستدامة داخل المجتمعات.

اضافة اعلان



وتأتي هذه التدريبات ضمن مشروع أرزاق، حيث تم تنفيذ تدريب إبرة النفش لصناعة القطع اليدوية لصالح 10 سيدات، إلى جانب تدريب صناعة لوحات ثلاثية الأبعاد (3D) باستخدام الفلين بمشاركة 10 سيدات، إضافة إلى تدريب في مجال النجارة استهدف 12 رجلاً، بهدف تطوير مهارات عملية قابلة للتطبيق في سوق العمل المحلي.