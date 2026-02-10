الثلاثاء 2026-02-10 11:38 م

الخيرية الهاشمية تطلق مجموعة تدريبات ضمن مشاريع التمكين في الجنوب

الثلاثاء، 10-02-2026 10:41 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية سلسلة تدريبات مشاريع التمكين والأثر في محافظات الجنوب، ابتداءً من محافظة الكرك، ضمن توجه يعزّز التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ويحوّل المهارات المحلية إلى فرص إنتاج حقيقية ومستدامة داخل المجتمعات.

وتأتي هذه التدريبات ضمن مشروع أرزاق، حيث تم تنفيذ تدريب إبرة النفش لصناعة القطع اليدوية لصالح 10 سيدات، إلى جانب تدريب صناعة لوحات ثلاثية الأبعاد (3D) باستخدام الفلين بمشاركة 10 سيدات، إضافة إلى تدريب في مجال النجارة استهدف 12 رجلاً، بهدف تطوير مهارات عملية قابلة للتطبيق في سوق العمل المحلي.


كما شملت الأنشطة مشروع طمأنة للدعم النفسي والإسناد الاجتماعي من خلال تنفيذ نشاط "قهوة الصباح" بمشاركة 25 سيدة، في إطار الدعم النفسي والاجتماعي وتعزيز مساحات الحوار والتواصل الإيجابي.

 
 


