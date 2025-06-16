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الخيرية الهاشمية تنفذ مشروع سقيا الماء في منطقة بحر خانيونس

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
 
الإثنين، 16-06-2025 10:26 م

الوكيل الإخباري-    نفّذت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع الحملة الأردنية، مشروع "سقيا الماء" في منطقة بحر خانيونس، وذلك في إطار جهودها المستمرة للتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة ودعم صمودهم.

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وقالت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، إن المشروع أسهم في تأمين المياه النظيفة لأكثر من 2000 عائلة من العائلات المتضررة، مؤكدة أن "المياه النقية تظل حاجة إنسانية أساسية، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، ونواصل العمل بكل طاقاتنا لتوفيرها".

 
gnews

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