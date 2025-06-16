الخيرية الهاشمية تنفذ مشروع سقيا الماء في منطقة بحر خانيونس

الوكيل الإخباري- نفّذت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع الحملة الأردنية، مشروع "سقيا الماء" في منطقة بحر خانيونس، وذلك في إطار جهودها المستمرة للتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة ودعم صمودهم.

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