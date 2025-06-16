الخيرية الهاشمية تنفذ مشروع سقيا الماء في منطقة بحر خانيونس

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، إن المشروع أسهم في تأمين المياه النظيفة لأكثر من 2000 عائلة من العائلات المتضررة، مؤكدة أن "المياه النقية تظل حاجة إنسانية أساسية، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، ونواصل العمل بكل طاقاتنا لتوفيرها".
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