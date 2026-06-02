"الخيرية الهاشمية": تنفيذ برامج إنسانية واسعة خلال عيد الأضحى داخل الأردن وغزة

الوكيل الإخباري- واصلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية خلال فترة عيد الأضحى المبارك تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع الإنسانية والإغاثية داخل المملكة وفي قطاع غزة، ضمن جهودها المستمرة في تعزيز الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر حاجة، من خلال تدخلات متنوعة شملت توزيع لحوم الأضاحي والكسوة والوجبات الغذائية وحصص اللحوم والخبز ومياه الشرب وبرامج الكفالات والدعم الصحي.

ففي الأردن، استفادت أكثر من 5,891 أسرة من برامج الهيئة خلال عيد الأضحى المبارك، من خلال تنفيذ برنامج الأضاحي وبرنامج كسوة العيد عبر بنك الملابس الخيري، بما أسهم في تحقيق أثر إنساني واسع امتد إلى ما يقارب 37 ألف مستفيد في مختلف محافظات المملكة.



وفي هذا الإطار، نفّذت الهيئة برنامج الأضاحي لصالح الأسر المستفيدة في مختلف المحافظات، حيث تم توزيع لحوم 379 أضحية على 2,653 أسرة، ضمن إجراءات منظمة تراعي المعايير الشرعية والصحية وتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه خلال أيام العيد.



كما نفّذ بنك الملابس الخيري التابع للهيئة برنامج كسوة عيد الأضحى، والذي استفادت منه 3,238 أسرة من خلال توزيع 99,826 قطعة ملابس، ليصل أثر البرنامج إلى 23,480 مستفيدًا في مختلف مناطق المملكة، في إطار جهود الهيئة الرامية إلى دعم الأسر وتمكينها من استقبال العيد بظروف معيشية أفضل.



وفي قطاع غزة، واصلت الهيئة تنفيذ برامجها الإنسانية والإغاثية ميدانيًا داخل القطاع، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان، حيث تم توزيع 52,305 وجبات طعام على الأسر النازحة والمتضررة.



وفي إطار برامج الحماية الاجتماعية والدعم المعيشي، قدمت الهيئة كفالات لـ17,653يتيما داخل القطاع، بما يسهم في تعزيز قدرة هذه الفئات على مواجهة التحديات الإنسانية والمعيشية المتزايدة.



كما شملت التدخلات توزيع 300 قسيمة شرائية، بما أتاح للأسر المستفيدة الحصول على احتياجاتها الأساسية وفق أولوياتها المعيشية بالإضافة إلى توزيع كسوة العيد لصالح 1000 طفل داخل القطاع.



كما نفّذت الهيئة مشروعًا لتوفير مياه الشرب الآمنة من خلال توزيع 750 مترًا مكعبًا من المياه، إلى جانب مواصلة جهودها في دعم الأمن الغذائي عبر توزيع 2,465 حصة من اللحوم و12,000 ربطة خبز على الأسر المستفيدة خلال فترة العيد.



وأكد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي أن هذه البرامج تعكس التزام الهيئة بمواصلة أداء رسالتها الإنسانية والوطنية والوصول إلى الفئات الأكثر حاجة داخل الأردن وخارجه من خلال منظومة عمل متكاملة تستند إلى الكفاءة والسرعة والشراكة الفاعلة مع الجهات الداعمة.



وقال الشبلي إن برامج عيد الأضحى تمثل إحدى المحطات الإنسانية المهمة التي يترجم من خلالها قيم التكافل والعطاء إلى مشاريع ومبادرات تصل بشكل مباشر إلى الأسر المستفيدة.