الخميس 2026-02-26 04:45 م

"الخيرية الهاشمية" تواصل توزيع الطرود الغذائية في عدد من المناطق

"الخيرية الهاشمية" تواصل توزيع الطرود الغذائية في عدد من المناطق
"الخيرية الهاشمية" تواصل توزيع الطرود الغذائية في عدد من المناطق
 
الخميس، 26-02-2026 02:56 م
الوكيل الإخباري-  تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تنفيذ تدخلاتها ضمن برنامج الأمن الغذائي في إطار حملة "رمضان بالخير غير 2026"، من خلال توزيع طرود غذائية على الأسر الأردنية الأكثر احتياجًا في عدد من المناطق.اضافة اعلان


ويأتي هذا التدخل استجابةً للتحديات المعيشية الراهنة، بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة خلال شهر رمضان المبارك، وبما يعزز من استقرارها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وتؤكد الهيئة استمرارها في تنفيذ برامجها الإنسانية وفق خطط ميدانية تستند إلى تقييم الاحتياجات، وبما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وفي الوقت المناسب.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة الترخيص

B

فلسطين استشهاد فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال على غزة

و

أخبار محلية صدور إرادة ملكية سامية

ز

أخبار محلية الجامعة الهاشمية تحصد المركزين الأول والثاني في مسابقة عالمية

و

أخبار محلية أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول

الأردن يعزي البرازيل بضحايا الفيضانات في ميناس جيرايس

أخبار محلية الأردن يعزي البرازيل بضحايا الفيضانات في ميناس جيرايس

تعليمات القياس والتقييم في المجلس الطبي الأردني

أخبار محلية تعليمات القياس والتقييم في المجلس الطبي الأردني

الغذاء والدواء: سحب احترازي لبعض تشغيلات حليب الأطفال Bebelac

أخبار محلية الغذاء والدواء: سحب احترازي لبعض تشغيلات حليب الأطفال Bebelac



 






الأكثر مشاهدة