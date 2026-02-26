"الخيرية الهاشمية" تواصل توزيع الطرود الغذائية في عدد من المناطق

02:56 م

الوكيل الإخباري- تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تنفيذ تدخلاتها ضمن برنامج الأمن الغذائي في إطار حملة "رمضان بالخير غير 2026"، من خلال توزيع طرود غذائية على الأسر الأردنية الأكثر احتياجًا في عدد من المناطق.





ويأتي هذا التدخل استجابةً للتحديات المعيشية الراهنة، بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة خلال شهر رمضان المبارك، وبما يعزز من استقرارها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.



وتؤكد الهيئة استمرارها في تنفيذ برامجها الإنسانية وفق خطط ميدانية تستند إلى تقييم الاحتياجات، وبما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وفي الوقت المناسب.







