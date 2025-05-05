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"الخيرية الهاشمية" تواصل جهودها لتأمين الطعام لأهالي غزة يوميا

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
الهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية
 
الإثنين، 05-05-2025 10:54 ص

الوكيل الإخباري-   تواصل الهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية، جهودها لتأمين الوجبات الغذائية لأهالي قطاع غزة المتضررين يوميا، في ظل تفاقم أزمة الأمن الغذائي في القطاع وانعدامه، ورغم التحديات الميدانية والظروف الصعبة.

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وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي في بيان صدر عن الهيئة اليوم الاثنين، إن هذه الجهود التي تنفذها الهيئة، تأتي بالتعاون مع شركائها المحليين داخل القطاع، ضمن استجابة إنسانية تهدف إلى التخفيف من معاناة المدنيين وتعزيز صمودهم.

 
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أخبار محلية "الخيرية الهاشمية" تواصل جهودها لتأمين الطعام لأهالي غزة يوميا



 
 





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