"الخيرية الهاشمية" تواصل جهودها لتأمين الطعام لأهالي غزة يوميا
الإثنين، 05-05-2025
10:54 ص
https://www.alwakeelnews.com/story/729856
تم نسخ الرابط
الوكيل الإخباري-
تواصل الهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية، جهودها لتأمين الوجبات الغذائية لأهالي قطاع غزة المتضررين يوميا، في ظل تفاقم أزمة الأمن الغذائي في القطاع وانعدامه، ورغم التحديات الميدانية والظروف الصعبة.
اضافة اعلان
وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي في بيان صدر عن الهيئة اليوم الاثنين، إن هذه الجهود التي تنفذها الهيئة، تأتي بالتعاون مع شركائها المحليين داخل القطاع، ضمن استجابة إنسانية تهدف إلى التخفيف من معاناة المدنيين وتعزيز صمودهم.