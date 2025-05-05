"الخيرية الهاشمية" تواصل جهودها لتأمين الطعام لأهالي غزة يوميا

الوكيل الإخباري- تواصل الهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية، جهودها لتأمين الوجبات الغذائية لأهالي قطاع غزة المتضررين يوميا، في ظل تفاقم أزمة الأمن الغذائي في القطاع وانعدامه، ورغم التحديات الميدانية والظروف الصعبة.

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