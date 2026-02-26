"الخيرية الهاشمية" توزع طرودا غذائية ضمن "رمضان بالخير غير"

وقال بيان للهيئة اليوم الخميس، إن هذا التدخل جاء استجابة للتحديات المعيشية الراهنة، بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة خلال شهر رمضان، وبما يعزز من استقرارها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتؤكد الهيئة استمرارها في تنفيذ برامجها الإنسانية وفق خطط ميدانية تستند إلى تقييم الاحتياجات، وبما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وفي الوقت المناسب.
