“الخيرية الهاشمية”: مذكرة تفاهم لإنشاء 3 مستشفيات ميدانية في غزة

الوكيل الإخباري- وقعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وجامعة القدس ومؤسسة (Kids Operating Room)، مذكرة تفاهم لدعم مبادرة (Gaza HOPES)، بهدف إنشاء 3 مستشفيات ميدانية في قطاع غزة، متخصصة في رعاية الأمومة والطفولة، وخدمات الطوارئ، والجراحة.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم الخميس، ستتعاون الأطراف الثلاثة بموجب الاتفاقية في مراحل التخطيط والنشر والإمداد المستمر لهذه المستشفيات، ودعم المتضررين، وتسخير الجهود الجماعية لكل جهة لتحقيق أفضل السبل في إقامة هذه المستشفيات واستدامة عملها.



وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، إن القطاع الصحي في غزة يواجه تحديات غير مسبوقة، ما يجعل دعم المستشفيات الطارئة والمرافق الطبية أولوية قصوى.