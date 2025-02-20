“الخيرية الهاشمية”: مذكرة تفاهم لإنشاء 3 مستشفيات ميدانية في غزة

وبحسب بيان للهيئة اليوم الخميس، ستتعاون الأطراف الثلاثة بموجب الاتفاقية في مراحل التخطيط والنشر والإمداد المستمر لهذه المستشفيات، ودعم المتضررين، وتسخير الجهود الجماعية لكل جهة لتحقيق أفضل السبل في إقامة هذه المستشفيات واستدامة عملها.
وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، إن القطاع الصحي في غزة يواجه تحديات غير مسبوقة، ما يجعل دعم المستشفيات الطارئة والمرافق الطبية أولوية قصوى.
وأضاف، إن الهيئة ستعمل من خلال هذه الشراكة على تسهيل وصول المساعدات الطبية وضمان استمرارية الخدمات الصحية لإنقاذ الأرواح في ظل هذه الظروف الصعبة، استمرارا للجهود الإغاثية التي تقوم بها في مختلف القطاعات.
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