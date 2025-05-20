"الخيرية الهاشمية": مستمرون بتقديم الوجبات لأهالي غزة رغم إغلاق المعابر

وقالت الهيئة في منشور لها على منصة "إكس"، " العطاء لا تحدّه الحدود، والواجب الإنساني لا يعرف التوقف".
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