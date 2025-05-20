الثلاثاء 2025-05-20 10:59 ص
 

"الخيرية الهاشمية": مستمرون بتقديم الوجبات لأهالي غزة رغم إغلاق المعابر

من النشاطات الإنسانية للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في غزة
من النشاطات الإنسانية للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في غزة
 
الثلاثاء، 20-05-2025 10:38 ص
الوكيل الإخباري-  أكدت الهيئة الخيرية الهاشمية، الثلاثاء، استمرار وتواصل تقديم الوجبات الساخنة لأهالي قطاع غزة رغم إغلاق المعابر، وتفاقم الأوضاع الإنسانية.اضافة اعلان


وقالت الهيئة في منشور لها على منصة "إكس"، " العطاء لا تحدّه الحدود، والواجب الإنساني لا يعرف التوقف".
 
gnews

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