"الخيرية الهاشمية": نحو 117 ألف أسرة عفيفة تستفيد سنويا من الدعم الذي تقدمه الهيئة

وأضاف الشبلي، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في مقر وزارة الاتصال الحكومي بعنوان "الجهود الإغاثية والإنسانية للهيئة الخيرية"، أن مصادر تمويل الهيئة تشمل: الديوان الملكي، الوقفيات، والبرامج والمشاريع الممولة من قبل منظمات ومؤسسات إقليمية ودولية.
وأشار إلى أن نحو 117 ألف أسرة عفيفة تستفيد سنويًا من الدعم الذي تقدمه الهيئة.
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