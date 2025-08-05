"الخيرية الهاشمية": نحو 117 ألف أسرة عفيفة تستفيد سنويا من الدعم الذي تقدمه الهيئة

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، الثلاثاء، إن الهيئة جاءت استجابة لرؤية ملكية تهدف إلى ترجمة القيم الأردنية، وتعكس مشاعر المحسنين داخل المملكة وخارجها، ضمن إطار مؤسسي، واحتواء جميع المبادرات الإغاثية داخل المملكة وخارجها من قِبل شركائها.

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وأضاف الشبلي، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في مقر وزارة الاتصال الحكومي بعنوان "الجهود الإغاثية والإنسانية للهيئة الخيرية"، أن مصادر تمويل الهيئة تشمل: الديوان الملكي، الوقفيات، والبرامج والمشاريع الممولة من قبل منظمات ومؤسسات إقليمية ودولية.