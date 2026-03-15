"الخيرية الهاشمية" والحملة الأردنية تنظمان أكبر إفطار جماعي جنوب قطاع غزة

الأحد، 15-03-2026 10:26 م

الوكيل الإخباري-   قبيل حلول ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، نظّمت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والحملة الأردنية أكبر إفطار جماعي للنازحين في جنوب قطاع غزة، وذلك في مخيم الأقصى بمواصي خان يونس، حيث اجتمع آلاف الصائمين من العائلات النازحة والأطفال والأيتام حول موائد الإفطار في مشهد إنساني يعكس روح التكافل والتضامن في هذا الشهر الفضيل.

وشهد مخيم الأقصى استعدادات واسعة لإقامة هذا الإفطار الجماعي، حيث تم تجهيز آلاف الوجبات الساخنة وتوزيعها على العائلات النازحة المقيمة في المخيمات ومناطق الإيواء في مواصي خان يونس، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة.


وجاء تنظيم هذا الإفطار الكبير ضمن سلسلة المبادرات الإغاثية والإنسانية التي تنفذها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والحملة الأردنية خلال شهر رمضان، والتي تهدف إلى التخفيف من معاناة النازحين وتعزيز روح التضامن مع العائلات التي فقدت منازلها ومصادر رزقها جراء الأحداث الأخيرة.

 
 


