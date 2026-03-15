"الخيرية الهاشمية" والحملة الأردنية تنظمان أكبر إفطار جماعي جنوب قطاع غزة

الوكيل الإخباري- قبيل حلول ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، نظّمت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والحملة الأردنية أكبر إفطار جماعي للنازحين في جنوب قطاع غزة، وذلك في مخيم الأقصى بمواصي خان يونس، حيث اجتمع آلاف الصائمين من العائلات النازحة والأطفال والأيتام حول موائد الإفطار في مشهد إنساني يعكس روح التكافل والتضامن في هذا الشهر الفضيل.

وشهد مخيم الأقصى استعدادات واسعة لإقامة هذا الإفطار الجماعي، حيث تم تجهيز آلاف الوجبات الساخنة وتوزيعها على العائلات النازحة المقيمة في المخيمات ومناطق الإيواء في مواصي خان يونس، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة.