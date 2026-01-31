السبت 2026-01-31 12:11 م

"الخيرية الهاشمية" والحملة الأردنية توزعان كسوة للأطفال في غزة
السبت، 31-01-2026 11:28 ص
الوكيل الإخباري- نفّذت الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية، مبادرة جديدة ضمن مشروع "باص الأمل"، لتوزيع كسوة للأطفال في قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى إدخال الفرحة والدفء إلى قلوب الأطفال وعائلاتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.اضافة اعلان


وشملت المبادرة مجموعة من الأحياء والمناطق الأكثر احتياجًا، حيث تمكن الأطفال من اختيار الكسوة بأنفسهم، في أجواء مليئة بالبهجة والابتسامات، مع مراعاة أحجام الملابس وتنوعها لتلائم الجميع.

وأكد القائمون على المبادرة أن "باص الأمل" ليس مجرد وسيلة توزيع، بل رسالة تضامن وأمل للأطفال، تسعى إلى تعزيز روح الفرح والبسمة في قلوبهم، وتعكس التزام الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية بدعم المجتمع الفلسطيني عبر برامج إنسانية مستمرة.

من جانبهم، عبّر أولياء الأمور عن امتنانهم لهذه المبادرة، مشيدين بالدور الكبير للحملة الأردنية والهيئة في إيصال الخير إلى الأطفال بشكل مباشر وبكرامة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن برامج إغاثية مستمرة تنفذها الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية في قطاع غزة، بهدف دعم الأطفال والأسر الأكثر حاجة وتعزيز صمودهم.
 
 


