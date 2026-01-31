"الخيرية الهاشمية" والحملة الأردنية توزعان كسوة للأطفال في غزة

وشملت المبادرة مجموعة من الأحياء والمناطق الأكثر احتياجًا، حيث تمكن الأطفال من اختيار الكسوة بأنفسهم، في أجواء مليئة بالبهجة والابتسامات، مع مراعاة أحجام الملابس وتنوعها لتلائم الجميع.
وأكد القائمون على المبادرة أن "باص الأمل" ليس مجرد وسيلة توزيع، بل رسالة تضامن وأمل للأطفال، تسعى إلى تعزيز روح الفرح والبسمة في قلوبهم، وتعكس التزام الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية بدعم المجتمع الفلسطيني عبر برامج إنسانية مستمرة.
من جانبهم، عبّر أولياء الأمور عن امتنانهم لهذه المبادرة، مشيدين بالدور الكبير للحملة الأردنية والهيئة في إيصال الخير إلى الأطفال بشكل مباشر وبكرامة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن برامج إغاثية مستمرة تنفذها الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية في قطاع غزة، بهدف دعم الأطفال والأسر الأكثر حاجة وتعزيز صمودهم.
-
أخبار متعلقة
-
تطوير تطبيق ذكي لبوابة المشاركة الإلكترونية الحكومية "تواصَل"
-
نشر نظام الفحص الطبي قبل الزواج لسنة 2026 رسميًا
-
جلسات حوارية حكومية موسَّعة لمناقشة مستقبل مدينة عمرة
-
العيسوي يرعى احتفال "فرسان الثورة العربية الكبرى" بعيد ميلاد الملك
-
معالي كريشان يهنئ جلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الميمون
-
الحكومة : أي أسرة أردنية تمتلك مدفأة غير آمنة باستطاعتها استبدالها
-
الأردن يرحب ببيان الحكومة السورية حول وقف إطلاق النار مع قوات "قسد"
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء