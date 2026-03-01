الأحد 2026-03-01 12:47 م

"الخيرية الهاشمية" ومركز الملك سلمان للإغاثة يختتمان مشروع توزيع التمور في الأردن

الأحد، 01-03-2026 10:44 ص
الوكيل الإخباري- اختتمت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الأمن الغذائي لعام 2025، من خلال توزيع التمور على الأسر المحتاجة في مختلف محافظات المملكة.اضافة اعلان


وشمل المشروع، وفق بيان للهيئة اليوم الأحد، جميع المحافظات الأردنية، حيث تم توزيع 500 طن من التمور على الأسر المستفيدة عبر عشرات نقاط ومحطات التوزيع، بالتعاون مع الجمعيات المحلية الشريكة.

واستفاد من المشروع هذا العام أكثر من 62 ألف أسرة من الفئات الأشد حاجة، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الأسر ذات الدخل المحدود في مختلف مناطق المملكة.

وأكد مدير فرع المركز في الأردن، نايف بن صالح الشمري، أن المملكة العربية السعودية تحرص، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تقدمها ومن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أنه جرى توزيع التمور في جميع محافظات الأردن ومخيمات اللجوء عبر شركاء التنفيذ.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، إن الهيئة تعتز بالشراكة المتواصلة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتسعى دومًا إلى تنفيذ المزيد من المشروعات الإغاثية والغذائية المتنوعة التي تصب في خدمة المجتمع المحلي واللاجئين، بما يتماشى مع الرؤية الإنسانية للهيئة وأهدافها الاستراتيجية.
 
 


