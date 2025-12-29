الخيرية الهاشمية ومركز الملك سلمان يختتمان مشروع كفالات الأيتام

وأعرب أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، عن بالغ تقديره للمركز على دعمه المتواصل تجسيدا لقيم الأخوة والتكافل وما تتركه من أثر واضح في حياة المستفيدين، مؤكدا أن الهيئة ستواصل العمل على تطوير وتنفيذ مشاريع إنسانية نوعية بالشراكة مع الجهات المحلية والدولية، بهدف تمكين الفئات الأكثر هشاشة وتحقيق أثر تنموي مستدام داخل المجتمعات.
