الإثنين 2025-12-29 12:30 م

الخيرية الهاشمية ومركز الملك سلمان يختتمان مشروع كفالات الأيتام

الإثنين، 29-12-2025 11:24 ص

الوكيل الإخباري-   اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع كفالات الأيتام الذي نفذته الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ضمن جهود مشتركة تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تركز على دعم الفئات الأكثر احتياجا عبر برامج إنسانية مستدامة.

وأعرب أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، عن بالغ تقديره للمركز على دعمه المتواصل تجسيدا لقيم الأخوة والتكافل وما تتركه من أثر واضح في حياة المستفيدين، مؤكدا أن الهيئة ستواصل العمل على تطوير وتنفيذ مشاريع إنسانية نوعية بالشراكة مع الجهات المحلية والدولية، بهدف تمكين الفئات الأكثر هشاشة وتحقيق أثر تنموي مستدام داخل المجتمعات.

 
 


