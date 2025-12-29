الخيرية الهاشمية ومركز الملك سلمان يختتمان مشروع كفالات الأيتام

الوكيل الإخباري- اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع كفالات الأيتام الذي نفذته الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ضمن جهود مشتركة تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تركز على دعم الفئات الأكثر احتياجا عبر برامج إنسانية مستدامة.

