الخيرية الهاشمية ومركز الملك سلمان ينهيان مشروع العيادات الطبية بالزعتري

الوكيل الإخباري- أنهى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تنفيذ مشروع العيادات الطبية المتخصصة في مخيم الزعتري بعد 14 شهراً من تقديم الخدمات الطبية والصحية للاجئين السوريين داخل مخيم الزعتري.

اضافة اعلان



ويهدف المشروع الى توفير خدمات طبية أولية وثانوية متكاملة ذات جودة عالية ضمن أطر الإرشادات والتوجيهات الطبية المحلية والعالمية لتشمل الرجال والنساء والشباب والأطفال القاطنين داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين، حيث يوفر المشروع خدمات "الطب العام، الأطفال، النسائية، الباطني، الأنف والأذن والحنجرة، القلب والأوعية الدموية، العيون بالإضافة لخدمات الطبية السنية"، إضافة الى عيادة طوارئ وعمليات صغرى يتم من خلالها تقديم الرعاية الطارئة وإجراء التداخلات الجراحية الصغرى، بالإضافة الى مركز للعلاج الطبيعي.