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الخيرية الهاشمية ومركز الملك سلمان ينهيان مشروع العيادات الطبية بالزعتري

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
الإثنين، 06-01-2025 01:19 م

الوكيل الإخباري-   أنهى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تنفيذ مشروع العيادات الطبية المتخصصة في مخيم الزعتري بعد 14 شهراً من تقديم الخدمات الطبية والصحية للاجئين السوريين داخل مخيم الزعتري.

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ويهدف المشروع الى توفير خدمات طبية أولية وثانوية متكاملة ذات جودة عالية ضمن أطر الإرشادات والتوجيهات الطبية المحلية والعالمية لتشمل الرجال والنساء والشباب والأطفال القاطنين داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين، حيث يوفر المشروع خدمات "الطب العام، الأطفال، النسائية، الباطني، الأنف والأذن والحنجرة، القلب والأوعية الدموية، العيون بالإضافة لخدمات الطبية السنية"، إضافة الى عيادة طوارئ وعمليات صغرى يتم من خلالها تقديم الرعاية الطارئة وإجراء التداخلات الجراحية الصغرى، بالإضافة الى مركز للعلاج الطبيعي.

 

ويوفر المشروع الخدمات الطبية الداعمة التي تعمل على ضمان تقديم خدمات طبية تشخيصية وعلاجية من خلال مختبر متكامل وجهاز تصوير أشعة سينية يوفر الصور الشعاعية لمختلف أعضاء الجسم ويوفر المركز صيدلية رئيسية تعمل على توفير الأدوية للأمراض الحادة والموسمية والأمراض المزمنة.

 

 

 

 
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