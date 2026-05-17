"الخيرية الهاشمية": 24 ألف مستفيد تلقوا الخدمات الطبية بمخيم الزعتري في 4 أشهر

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الأحد، أن 24,004 مستفيدين تلقوا الخدمات الطبية عبر العيادات المتخصصة في مخيم الزعتري منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان.

اضافة اعلان