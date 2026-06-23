الداخلية: الأردن لا يغلق جسر الملك حسين حتى وصول آخر مسافر يُسمح له بالعبور

وأوضحت الوزارة أن الجسر يتعرض لإغلاقات مفاجئة من الجانب الآخر لأسباب مختلفة، كما يتعرض المسافرون لتأخيرات بسبب الإجراءات المتبعة هناك، خاصة عمليات التفتيش.
وأضافت أن الأردن يستقبل جميع القادمين عبر جسر الملك حسين دون التقيد بعدد أو وقت.
وأشارت إلى أنه نتيجة تقييد الجانب الآخر لعدد الحافلات والمسافرين الذين يستقبلهم، يتوجب الحجز عبر المنصة الإلكترونية.
وأكدت أن المنصة تيسر الإجراءات من خلال الحجز المسبق وفق الطاقة الاستيعابية، وأن الالتزام بها يمنع الاكتظاظ ويضمن سرعة إنجاز الإجراءات والقدرة على السفر.
ولفتت إلى أن الجانب الآخر يسمح بدخول 2500 مسافر عبر 50 حافلة، إضافة إلى 500 مسافر من فئة (VIP) كحد أقصى.
وبينت الوزارة أن ساعات العمل للمغادرين عبر الجسر تمتد من الأحد إلى الخميس من الساعة 3:30 فجرا وحتى 8:00 صباحا، فيما تكون الجمعة من الساعة 1:00 فجراً وحتى 8:00 صباحاً، بينما يكون السبت عطلة.
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