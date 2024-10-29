 
الثلاثاء 2024-10-29 01:14 م
 

الداخلية: الإفراج عن 382 موقوفا إداريا

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وزارة الداخلية
الثلاثاء، 29-10-2024 12:02 م

الوكيل الإخباري- أوعز وزير الداخلية مازن الفراية للحكام الإداريين بالإفراج عن 382 موقوفاً إداريا.

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وبحسب بيان صحفي للوزارة، يأتي هذا الاجراء، بهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم، وذلك بعد مراجعة ملفاتهم وفق الأصول.

 
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