الداخلية: الإفراج عن 382 موقوفا إداريا

وبحسب بيان صحفي للوزارة، يأتي هذا الاجراء، بهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم، وذلك بعد مراجعة ملفاتهم وفق الأصول.
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