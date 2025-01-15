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الداخلية السعودية تعلن إعدام أردني "تعزيراً" بسبب تهريب الأمفيتامين

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 15-01-2025 03:08 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق أردني الجنسية في منطقة الجوف، بتهمة تهريب أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى المملكة السعودية.اضافة اعلان


وجاء في البيان الصادر عن وزارة الداخلية السعودية، بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق المواطن الأردني في منطقة الجوف أن المدعو (..)، أقدم على تهريب أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى المملكة، حيث تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن ثبوت ارتكابه للجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، حيث صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه، ثم تأييده من المحكمة العليا، ليصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

وتم تنفيذ حكم القتل بحقه اليوم الأربعاء بمنطقة الجوف.

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