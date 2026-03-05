الداخلية العرب يدين العدوان الايراني على الأردن وعدد من الدول العربية

وجاء في بيان صادر مساء الاربعاء عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب" إدانتها بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت ولمجالاتها الجوية".
وأكدت مساندتها المطلقة وتضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب الدول العربية، وتأييدها لكافة التدابير التي تتخذها والإجراءات التي تقوم بها في سبيل الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.
