الخميس 2026-03-05 04:36 ص

الداخلية العرب يدين العدوان الايراني على الأردن وعدد من الدول العربية

مجلس وزراء الداخلية العرب
مجلس وزراء الداخلية العرب
 
الخميس، 05-03-2026 04:00 ص

الوكيل الإخباري-   ادان مجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات العدوان الايراني الغاشم على الأردن وعدد من الدول العربية، وانتهاكه لسيادتها.

اضافة اعلان


وجاء في بيان صادر مساء الاربعاء عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب" إدانتها بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت ولمجالاتها الجوية".

 

وعبرت الأمانة العامة عن استنكارها الشديد لهذا العدوان غير المبرر الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة مؤكدة رفضها الكامل للتصرفات الإيرانية والتي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة ونسف الجهود الرامية إلى التهدئة والسلام، والتي كانت الدول العربية سباقة في مساعيها الحميدة من أجل تحقيقها.


وأكدت مساندتها المطلقة وتضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب الدول العربية، وتأييدها لكافة التدابير التي تتخذها والإجراءات التي تقوم بها في سبيل الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مجلس وزراء الداخلية العرب

أخبار محلية الداخلية العرب يدين العدوان الايراني على الأردن وعدد من الدول العربية

غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي غارة على معقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار إخلاء إسرائيلي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي طبيب: ترامب يستخدم علاجا وقائيا لطفح جلدي ظهر على رقبته

بيان عاجل صادر عن السعودية بعد استهداف القاعدة الأمريكية على أراضيها

عربي ودولي السعودية تتصدى لثلاثة صواريخ كروز خارج مدينة الخرج

جانب من قصف الاحتلال على الضاحية الجنوبية

عربي ودولي قتلى وجرحى في غارتين إسرائيليتين بالضاحية الجنوبية لبيروت

البحرين: قتيل وإصابتان جراء سقوط شظايا صاروخ بمدينة سلمان الصناعية

عربي ودولي البحرين: تدمير 74 صاروخا و117 مسيرة إيرانية منذ بدء الهجمات

خارطة نشرها الجيش الإسرائيلي ينذر فيها بإخلاء مبان في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مبان في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت

صاروخ أُطلق من إيران في عسقلان،

عربي ودولي إسرائيل تخفف قيود حالة الطوارئ



 






الأكثر مشاهدة