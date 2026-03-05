الداخلية العرب يدين العدوان الايراني على الأردن وعدد من الدول العربية

الوكيل الإخباري- ادان مجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات العدوان الايراني الغاشم على الأردن وعدد من الدول العربية، وانتهاكه لسيادتها.

وجاء في بيان صادر مساء الاربعاء عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب" إدانتها بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت ولمجالاتها الجوية".

وعبرت الأمانة العامة عن استنكارها الشديد لهذا العدوان غير المبرر الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة مؤكدة رفضها الكامل للتصرفات الإيرانية والتي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة ونسف الجهود الرامية إلى التهدئة والسلام، والتي كانت الدول العربية سباقة في مساعيها الحميدة من أجل تحقيقها.