الداخلية تدعو إلى الالتزام بوثيقة منع العيارات النارية في المناسبات

وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان المواطنين المشاركة في توقيعها إلكترونيا من خلال الدخول على الرابط (https://ammangov.jo/Weapon) أو مسح رمز الاستجابة السريع (QR) المبين أدناه https://ammangov.jo/Weapon.
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