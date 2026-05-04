الداخلية: تمديد ساعات عمل حركة الشحن في مركز حدود الكرامة

الوكيل الإخباري- قررت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات الرسمية العاملة في مركز حدود الكرامة، تمديد ساعات العمل المخصصة لحركة الشحن في المركز، بحيث تستمر حركة سيارات الشحن المغادرة حتى الساعة الثانية عشرة ليلا، بينما تستمر حركة سيارات الشحن القادمة حتى الساعة العاشرة ليلاً. إذ كانت حركة الشحن في الاتجاهين، تتوقف قبل ذلك، عند الساعة الخامسة مساءً.

