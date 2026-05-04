الإثنين 2026-05-04 04:51 م

الداخلية: تمديد ساعات عمل حركة الشحن في مركز حدود الكرامة

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 04-05-2026 04:12 م

الوكيل الإخباري- قررت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات الرسمية العاملة في مركز حدود الكرامة، تمديد ساعات العمل المخصصة لحركة الشحن في المركز، بحيث تستمر حركة سيارات الشحن المغادرة حتى الساعة الثانية عشرة ليلا، بينما تستمر حركة سيارات الشحن القادمة حتى الساعة العاشرة ليلاً. إذ كانت حركة الشحن في الاتجاهين، تتوقف قبل ذلك، عند الساعة الخامسة مساءً.

اضافة اعلان


ويأتي هذا الإجراء، بهدف استيعاب الزيادة الملحوظة في حركة الشحن عبر المركز، وتيسير عمليات النقل بين الأردن والعراق بمرونة أكبر.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

العيسوي يعزي عشيرة حجازي

أخبار محلية العيسوي يعزي عشيرة حجازي

غرفة صناعة الأردن

أخبار محلية "صناعة الأردن" تطلق منصة البحث العلمي والصناعة

القطامين يؤكد أهمية التشاركية لتسهيل النقل والتجارة وتعزيز حركة الترانزيت

أخبار محلية القطامين يؤكد أهمية التشاركية لتسهيل النقل والتجارة وتعزيز حركة الترانزيت

ل

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تحدد مواعيد الاقتراع لانتخابات غرف الصناعة والتجارة

ب

عربي ودولي الداخلية الإماراتية تفيد بعودة الأوضاع إلى طبيعتها بعد إنذارات بتهديد صاروخي محتمل

ل

أخبار محلية الداخلية: تمديد ساعات عمل حركة الشحن في مركز حدود الكرامة

ب

أخبار محلية "العقبة للنقل": نقل 619 ألف راكب خلال 4 أشهر

الأمن العام يستخدم "الصدمة البصرية" لتوعية السائقين في جسر النعيمة

أخبار محلية الأمن العام يستخدم "الصدمة البصرية" لتوعية السائقين في جسر النعيمة



 
 






الأكثر مشاهدة

 