الداخلية: قرابة 97 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ بداية العام

ورجح الفراية، خلال افتتاحه مبنى الحافلات وغرفة عمليات الادارة المتكاملة للحدود ومبنى الجمارك الجديدة في مركز حدود جابر، أنه مع عطلة المدارس والجامعات وتحسن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في سوريا سيزيد عدد اللاجئين العائدين إلى ديارهم.
واعتبر، أن معبر جابر الحدودي مع سوريا ثالث أكبر مركز حدودي أردني كثافة بالعمل، إذ تضاعفت عدد مستخدمي هذا المركز خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بما يساوي مثلي عددهم بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجل المركز قبل فترة عيد الأضحى المبارك أكبر عدد مستخدمين له بتاريخه.
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