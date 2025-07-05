الداخلية: قرابة 97 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ بداية العام

الوكيل الإخباري- قال وزير الداخلية مازن الفراية، السبت، إنّ نحو 97 ألف لاجئ سوري عادوا طوعا من الأردن إلى سوريا منذ بداية العام الحالي.

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ورجح الفراية، خلال افتتاحه مبنى الحافلات وغرفة عمليات الادارة المتكاملة للحدود ومبنى الجمارك الجديدة في مركز حدود جابر، أنه مع عطلة المدارس والجامعات وتحسن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في سوريا سيزيد عدد اللاجئين العائدين إلى ديارهم.