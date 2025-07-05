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الداخلية: قرابة 97 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ بداية العام

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
 
السبت، 05-07-2025 05:23 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الداخلية مازن الفراية، السبت، إنّ نحو 97 ألف لاجئ سوري عادوا طوعا من الأردن إلى سوريا منذ بداية العام الحالي.

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ورجح الفراية، خلال افتتاحه مبنى الحافلات وغرفة عمليات الادارة المتكاملة للحدود ومبنى الجمارك الجديدة في مركز حدود جابر، أنه مع عطلة المدارس والجامعات وتحسن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في سوريا سيزيد عدد اللاجئين العائدين إلى ديارهم.


واعتبر، أن معبر جابر الحدودي مع سوريا ثالث أكبر مركز حدودي أردني كثافة بالعمل، إذ تضاعفت عدد مستخدمي هذا المركز خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بما يساوي مثلي عددهم بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجل المركز قبل فترة عيد الأضحى المبارك أكبر عدد مستخدمين له بتاريخه.

 
 
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