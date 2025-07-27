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الداخلية والشباب تطلقان خطة ميدانية لتعزيز ثقافة التطوع في المحافظات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
 
الأحد، 27-07-2025 01:19 م

الوكيل الإخباري-    عقد في وزارة الداخلية اجتماع بين وزير الداخلية، مازن الفراية ووزيرالشباب المهندس يزن الشديفات، والمعنيين من الوزارتين بمشاركة المحافظين، لبحث دور وزارة الداخلية في تعريف المواطنين بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي وتشجيع المشاركة بها.

وأوضـح الوزيرالفراية، أهمية هذه الجائزة نظرا لضرورة التطوع في عمل وزارة الداخلية، وباعتبارها ايضا فرصة تعزز قاعدة بيانات المتطوعين في الوحدات الإدارية، بالإضافة إلى دور التطوع وتوظيف طاقات الشباب ومبادراتهم الريادية في دعم وإسناد عمل الحكام الإداريين ميدانيا.

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كما أكد الفراية، على أن أثر هذه الجائزة وأهميتها يبرزان أيضا في تكريس ثقافة العمل التطوعي وتشجعيه وتمكين الشباب من التوجه الى التطوع، وفق حالة ايجابية من التنافسية والتحدي واستثمار الفرص المناسبة في المجالات المختلفة.


من جهته، قدم وزير الشباب، الشكر الجزيل لوزارة الداخلية، لجهودها المقدرة في المجالات كافة، وبالأخص الدور الريادي في تعزيز التنمية المحلية والشراكة الفعالة مع وزارة الشباب في تنفيذ مختلف الفعاليات الرياضية، كما أشاد بجهود المحافظين في تحفيز العمل التطوعي، والتطلع إلى دور كبير للمحافظين، نظرا لخبراتهم العميقة في إدارة ملف التطوع، بالتشجيع على المشاركة في جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي، والعمل بشكل مكثف في المناطق البعيدة عن المركز، لإعطاء أبناء هذه المناطق فرصة المشاركة بهذه الجائزة.

 
 
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