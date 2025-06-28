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الداوود رئيسا لمجلس أمناء الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك

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أرشيفية
 
السبت، 28-06-2025 04:05 م

الوكيل الإخباري- قرر مجلس إدارة البريد الأردني تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك برئاسة سامي الداوود وعضوية كل من التالية أسمائهم :

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الأمين العام لوزارة الشباب، والمدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد، والمدير العام للتدريب المهني، وسميرة الزعبي، وهنادي الطيب، وفادي قطيشات، وعمر الطويل، وعامر بني عامر، وعلاء النشيوات، ورنا دبابنة، وسليم حماد، وريما القيسية، وجودت الشماس.


وحسب بيان صحفي فإن الأكاديمية تهدف إلى تأهيل وتمكين الشباب ورواد الأعمال وتزويدهم بالبرامج والمهارات العلمية والنظرية والتدريبية في مجالات برامج التجارة الإلكترونية ، وإنشاء المتاجر الإلكترونية، واستراتيجيات البيع على المنصات العالمية، وبرامج اللوجستيات والخدمات البريدية، وعمليات التوصيل، وبرامج التطوير المهني والمهارات الرقمية، والتسويق الرقمي، وإدارة المتاجر الإلكترونية، وتحليل البيانات، ونظم الدفع الإلكتروني، دبلوم الخدمات البريدية، والشحن والتوزيع ، وأمن البريد والمراسلات، إلى جانب دعم مشاريع التخرج وتقديم فرص الإرشاد من الخبراء المتخصصين بهذا المجال.


وتمنح الأكاديمية شهادة الدبلوم بالتجارة الإلكترونية والخدمات البريدية حيث ستباشر أعمالها بداية شهر تموز المقبل.


ويشار بالذكر أن الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك أنشئت استجابة لحاجة وطنية واستراتيجية ملحة لتأهيل وتدريب الشباب الأردني وفق أحدث الأساليب والبرامج العالمية في مجالي التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، وتهدف إلى أن تكون مركزًا وطنيًا وإقليميًا متميزًا للتعليم المهني والتقني المتخصص، يسهم في تعزيز التنافسية، ويدعم التحوّل الرقمي بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد لتكون منارة علمية تدريبية وفق أعلى معايير التدريب والتأهيل .

 
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