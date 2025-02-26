الداوود يزور العقبة ويعقد اجتماعات لتفعيل خدمات البريد الاردني

وخلال الزيارة تم عقد اجتماعات مع كل من رئيس سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة معالي السيد نايف الفايز ونائبه عطوفة السيد حمزه الحاج حسن حيث تم بحث تفعيل الصناديق البريدية في المؤسسات الحكومية والصناديق البريدية للشركات والأفراد تنفيذا لمشروع العنونة الوطنية.
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