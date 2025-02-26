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الداوود يزور العقبة ويعقد اجتماعات لتفعيل خدمات البريد الاردني

البريد الأردني
البريد الأردني
الأربعاء، 26-02-2025 01:52 م
الوكيل الإخباري-   قام رئيس مجلس إدارة البريد الأردني معالي السيد سامي كامل الداوود يرافقه المدير العام عطوفة السيدة هنادي الطيب ونائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية المهندس نضال قبلان ونائب المدير العام للأقاليم السيد رائد البلوي ومدير إقليم الجنوب السيد بلال الجعافرة بجولة في محافظة العقبة لتفعيل خدمات البريد الأردني.اضافة اعلان


وخلال الزيارة تم عقد اجتماعات مع كل من رئيس سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة معالي السيد نايف الفايز ونائبه عطوفة السيد حمزه الحاج حسن حيث تم بحث تفعيل الصناديق البريدية في المؤسسات الحكومية والصناديق البريدية للشركات والأفراد تنفيذا لمشروع العنونة الوطنية.
 
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