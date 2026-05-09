الدبلوم العالي لإعداد المعلمين في "الأردنية" يحصل على الاعتماد الدولي الأميركي

السبت، 09-05-2026 06:47 م

الوكيل الإخباري-   حقق برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين في كلية العلوم التربوية إنجازاً استثنائياً بحصوله على الاعتماد الدولي الأميركي من مجلس اعتماد إعداد المعلمين (CAEP) بمستويي الأساسي والمتقدم، ولأقصى مدة زمنية ممكنة تمنحها المؤسسة والبالغة سبع سنوات.

وقال رئيس الجامعة الأردنيّة الدّكتور نذير عبيدات إن هذا الإنجاز يترجم الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تبني أعلى معايير الجودة الأكاديمية، مؤكداً أن الاستثمار بإعداد وتأهيل المعلمين هو استثمار حقيقي في مستقبل الوطن.


وأضاف عبيدات، إن نيل هذا الاعتماد المرموق يبرهن التزام الجامعة الأردنية بتخريج كفاءات تربوية مسلحة بالمعرفة والمهارات الحديثة، وقادرة على قيادة الغرفة الصفية وإحداث أثر إيجابي ومستدام في المشهد التعليمي الأردني والعربي.

 
 


