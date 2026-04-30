الدخل السياحي يسجل نحو 1.65 مليار دولار خلال الربع الأول
الخميس، 30-04-2026
11:09 ص
https://www.alwakeelnews.com/story/772484
الوكيل الإخباري-
أظهرت المؤشرات تسجيل الدخل السياحي نحو 1.65 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، وارتفاع حوالات الأردنيين في الخارج بنسبة 12.7% في الشهرين الأولين لتصل إلى 740 مليون دولار.
اضافة اعلان
فيما نمت الصادرات الوطنية بنسبة 3% لتبلغ 1.9 مليار دولار. كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً نسبته 25.1% خلال عام 2025 ليصل إلى نحو ملياري دولار.
وفي ضوء ذلك، شهد عام 2025 استمرار التحسن التدريجي في معدل النمو الاقتصادي، والذي ارتفع إلى 3% في الربع الأخير من عام 2025 مقارنة مع 2.6% خلال ذات الربع من عام 2024، مما يؤكد قدرة الاقتصاد الأردني على الحفاظ على مسار نمو مستدام ومستقر رغم كافة التحديات في بيئة الاقتصاد الإقليمي والعالمي.