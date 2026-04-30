الدخل السياحي يسجل نحو 1.65 مليار دولار خلال الربع الأول

الوكيل الإخباري- أظهرت المؤشرات تسجيل الدخل السياحي نحو 1.65 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، وارتفاع حوالات الأردنيين في الخارج بنسبة 12.7% في الشهرين الأولين لتصل إلى 740 مليون دولار.

اضافة اعلان

فيما نمت الصادرات الوطنية بنسبة 3% لتبلغ 1.9 مليار دولار. كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً نسبته 25.1% خلال عام 2025 ليصل إلى نحو ملياري دولار.