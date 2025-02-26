"الدخل والمبيعات": بدء صرف الرديات الخميس

وتوقع أن تستمر عملية تنفيذ التوجيهات وصرف الرديات لمدة 3 أيام عمل، أي أيام الخميس، والسبت والأحد، موضحا أنه "كأقصى حد سيكون المكلفين الذين تستحق لهم رديات عن أعوام 2020 و2021 و2022 ضريبة دخل ستكون مسددة بالكامل، ومن لهم رديات تستحق عن عام 2023 سيتم تحويل 50% منها.
وأكد أبو علي أن الدائرة جميع خدماتها إلكترونية، وبالتالي تحويل الرديات سيكون مشابها لدفع الضريبة وتقديم الإقرار، لافتا إلى أن الرديات سيتم صرفها للحسابات البنكية للمكلفين من خلال رقم الحساب البنكي وال) i Ban (المحدد من قبل المكلف.
وشرح أنه لا داعي لأي مكلف لمراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لأن الرديات ستحول إلى حساباتهم البنكية.
ولفت إلى أن المكلف الذي لم يحدد رقم حسابه البنكي، طلب أن يدخل على موقع الدائرة ويدخل بياناته ويحدد حسابه البنكي ليتم تحويل الرديات.
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