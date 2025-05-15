الخميس 2025-05-15 04:03 م
 

الدخل والمبيعات تحصل على الآيزو بإدارة أمن المعلومات

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
ضريبة الدخل والمبيعات
 
الخميس، 15-05-2025 01:52 م

الوكيل الإخباري-   حصلت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على شهادة اعتمادية معيار الآيزو الخاص بنظام إدارة أمن المعلومات Information Security Management System (ISMS) بعد تطبيق كافة المتطلبات والاشتراطات المطلوبة للحصول على تلك الشهادة والانتهاء من التقييم والتدقيق على معايير عالمية وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 27001:2022 .

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بهذا الإنجاز تؤكد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للمكلفين والمتعاملين معها والشركاء حرصها الدائم على الارتقاء بمستوى أمن وسلامة الخدمات الالكترونية التي تقدمها للمكلفين، وهذا سيكفل إتباعها لمنهجيةً لتحسين جودة خدماتها علما بان الحصول على هذه الشهادة هو واحد من الإجراءات والمشاريع اللازمة للحماية من تهديدات ومخاطر الفضاء السيبراني


شهادة ISO/IEC 27001:2022 هي شهادة دولية تثبت أن نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) في المؤسسة متوافق مع أفضل الممارسات العالمية. تعني هذه الشهادة أن المؤسسة لديها نظام منظم وفعال لإدارة أمن المعلومات، مما يضمن سرية وسلامة وتوافر المعلومات.

 
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