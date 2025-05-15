الدخل والمبيعات تحصل على الآيزو بإدارة أمن المعلومات

بهذا الإنجاز تؤكد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للمكلفين والمتعاملين معها والشركاء حرصها الدائم على الارتقاء بمستوى أمن وسلامة الخدمات الالكترونية التي تقدمها للمكلفين، وهذا سيكفل إتباعها لمنهجيةً لتحسين جودة خدماتها علما بان الحصول على هذه الشهادة هو واحد من الإجراءات والمشاريع اللازمة للحماية من تهديدات ومخاطر الفضاء السيبراني
شهادة ISO/IEC 27001:2022 هي شهادة دولية تثبت أن نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) في المؤسسة متوافق مع أفضل الممارسات العالمية. تعني هذه الشهادة أن المؤسسة لديها نظام منظم وفعال لإدارة أمن المعلومات، مما يضمن سرية وسلامة وتوافر المعلومات.
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