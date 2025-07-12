"الدراسات المصرفية" يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز برامج التكنولوجيا المالية

وقال مدير المعهد، الدكتور رياض الهنداوي، إن توقيع هذه المذكرة يمثل نقلة نوعية في جهود المعهد لمواكبة التحولات الرقمية في القطاع المالي، ويعكس التزام المعهد بتوسيع شراكاته الدولية لضمان تقديم محتوى تدريبي متطور ومستدام يعزز جاهزية الكفاءات المصرفية في الأردن والمنطقة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي.
من جانبها، قالت إدارة مدرسة فرانكفورت إن التعاون يعكس التزام الجانبين بتقديم تعليم عالي الجودة وبرامج تدريبية متقدمة في مجالات التكنولوجيا والابتكار المالي، بما يسهم في تمكين الكوادر المهنية ومواكبة احتياجات السوق المتغيرة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في تطوير برامج تدريبية تنفيذية عالية المستوى، وتبادل الخبرات والمعارف، وبناء القدرات المهنية في القطاعين المصرفي والمالي داخل الأردن وعلى مستوى المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
مرشحون لوظيفة معلم يخضعون للمقابلات الشخصية في وزارة التربية
-
الأردن يعزز أمن وثائقه الإلكترونية بتسليم مفاتيح التشفير للإيكاو
-
إجراءات قانونية صارمة تنتظر المخالفين في شارع الحمام
-
الوطني لمكافحة الأوبئة يختتم ورشة تقييم المخاطر الصحية في إربد
-
خدمة الترخيص المتنقل في بلدية دير أبي سعيد غدا الأحد
-
المياه والمجلس القضائي ينظمان ورشة عمل لتعزيز حماية مصادر المياه
-
اتفاقية تعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة والإرهاب
-
حملة لضبط عمالة الأطفال .. ووزارة العمل توفّر رابطًا للإبلاغ