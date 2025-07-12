السبت 2025-07-12 04:04 م
 

"الدراسات المصرفية" يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز برامج التكنولوجيا المالية

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
 
السبت، 12-07-2025 03:44 م
الوكيل الإخباري- وقع معهد الدراسات المصرفية، ومدرسة فرانكفورت للتمويل والإدارة في ألمانيا، مذكرة تفاهم لتطوير التدريب في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار.اضافة اعلان


وقال مدير المعهد، الدكتور رياض الهنداوي، إن توقيع هذه المذكرة يمثل نقلة نوعية في جهود المعهد لمواكبة التحولات الرقمية في القطاع المالي، ويعكس التزام المعهد بتوسيع شراكاته الدولية لضمان تقديم محتوى تدريبي متطور ومستدام يعزز جاهزية الكفاءات المصرفية في الأردن والمنطقة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي.

من جانبها، قالت إدارة مدرسة فرانكفورت إن التعاون يعكس التزام الجانبين بتقديم تعليم عالي الجودة وبرامج تدريبية متقدمة في مجالات التكنولوجيا والابتكار المالي، بما يسهم في تمكين الكوادر المهنية ومواكبة احتياجات السوق المتغيرة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في تطوير برامج تدريبية تنفيذية عالية المستوى، وتبادل الخبرات والمعارف، وبناء القدرات المهنية في القطاعين المصرفي والمالي داخل الأردن وعلى مستوى المنطقة.
 
 
gnews

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