الدغمي: تعديلات الضمان غير دستورية.. ولا يجوز المساس بحقوق المشتركين

وقال الدغمي خلال اجتماع نيابي، اليوم الاثنين، إنه يجب تطبيق القانون الجديد على المشتركين الجدد بالضمان وليس على المؤمن عليهم قبل نفاذ أحكامه.
وأضاف أن المشتركين الحاليين اشتركوا على أحكام القانون النافذ حاليا ووفق معادلات وآليات واضحة تضمن حصولهم على التقاعد في سن معين.
وأشار الدغمي إلى أن اشتراكات المؤمن عليهم حاليا في الضمان الاجتماعي حقوق مكتسبة بموجب أحكام الدستور والقانون ولا يجب المساس بها.
