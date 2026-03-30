الدغمي: تعديلات الضمان غير دستورية.. ولا يجوز المساس بحقوق المشتركين

جانب من الاجتماع
 
الإثنين، 30-03-2026 01:49 م

الوكيل الإخباري- أكد الوزير ورئيس مجلس النواب الأسبق عبدالكريم الدغمي أن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي غير دستورية لأنها تمس بالحقوق المكتسبة.

اضافة اعلان


وقال الدغمي خلال اجتماع نيابي، اليوم الاثنين، إنه يجب تطبيق القانون الجديد على المشتركين الجدد بالضمان وليس على المؤمن عليهم قبل نفاذ أحكامه.

وأضاف أن المشتركين الحاليين اشتركوا على أحكام القانون النافذ حاليا ووفق معادلات وآليات واضحة تضمن حصولهم على التقاعد في سن معين.

وأشار الدغمي إلى أن اشتراكات المؤمن عليهم حاليا في الضمان الاجتماعي حقوق مكتسبة بموجب أحكام الدستور والقانون ولا يجب المساس بها.

 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة