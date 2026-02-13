الدغمي : مليار و130 مليون دينار حجم الاستثمار في تنموية المفرق

وأوضحت الدغمي، في حديث خاص للتلفزيون الأردني أن إجمالي الاستثمارات المسجلة في المنطقة يعكس تنامي جاذبيتها الاستثمارية، والتوسع المتواصل في المشاريع التنموية والإنتاجية المقامة فيها، في ظل بيئة استثمارية محفزة وبنية تحتية متطورة.
وبينت أن الأرقام المُعلَن عنها اليوم تمثل، للمرة الأولى في تاريخ المنطقة، قفزة نوعية غير مسبوقة في حجم الاستثمارات، خصوصا بعد توقيع عقود جديدة في قطاعات استثمارية متنوعة ما يعزز من دور المنطقة كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في محافظة المفرق والأقاليم المجاورة.
