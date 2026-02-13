الدغمي : مليار و130 مليون دينار حجم الاستثمار في تنموية المفرق

الوكيل الإخباري- بلغ الحجم الإجمالي للاستثمار في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في محافظة المفرق نحو مليار و130 مليون دينار بحسب المدير العام لشركة تطوير المفرق، ليزا الدغمي

وأوضحت الدغمي، في حديث خاص للتلفزيون الأردني أن إجمالي الاستثمارات المسجلة في المنطقة يعكس تنامي جاذبيتها الاستثمارية، والتوسع المتواصل في المشاريع التنموية والإنتاجية المقامة فيها، في ظل بيئة استثمارية محفزة وبنية تحتية متطورة.

