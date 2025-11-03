الإثنين 2025-11-03 10:48 ص
 

الدفاع المدني: إسعاف 1535 حالة والسيطرة على 90 حريقا خلال 24 ساعة

مديرية الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الإثنين، 03-11-2025 10:27 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية الأمن العام عن نشاط مكثف لكوادر الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تعاملت الفرق الميدانية مع مجموعة واسعة من البلاغات في مختلف محافظات المملكة، مقدمة الخدمات الطبية والإسعافية وإدارة الحرائق وحوادث الإنقاذ بكفاءة واحترافية، بما يعكس حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

قدمت فرق الإسعاف التابعة للدفاع المدني الرعاية الطبية الأولية لنحو 1,535 حالة متنوعة، شملت حوادث طرق، اختناق، سقوط، وحالات طارئة صحية أخرى.

 

وسيطرت فرق الدفاع المدني على 90 حريقا خلال 24 ساعة، دون تسجيل إصابات خطيرة.

 
 






مديرية الدفاع المدني

