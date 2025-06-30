الدفاع المدني: إنقاذ حياة طفل بعد استخراج "حصوة" من مجرى التنفس

الوكيل الإخباري- قال مدير دفاع مدني البلقاء العقيد محمد المجالي، إنه تم مساء الأحد، إسعاف طفل يبلغ من العمر سنة ونصف السنة إلى مركز دفاع مدني "زي وعلان" إثر (حصوة) علقت في مجراه التنفسي حيث تم عمل إجراءات إسعافيه سريعة لإنقاذ حياته.

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وأضاف، إنه قد تم إخراج الجسم الغريب من جوف الطفل وإعادة التنفس له، موضحا أنه جرى بعد أن تحسن نقله إلى مستشفى السلط الحكومي لمتابعة العلاج .



وأشار إلى أن مثل هذه الحالة قد تحدث سواء عند الأطفال أو عند البالغين حيث لا يستطيع أي إنسان تحمل توقف التنفس لمدة تزيد على 3 دقائق.



وبيّن أنه يتم بشكل مستمر عقد محاضرات وجلسات توعوية في الجمعيات والمدارس، تهدف إلى رفع الوعي بمخاطر مثل هذه الحوادث، وتقديم الإرشادات اللازمة حول كيفية التعامل معها، خصوصاً ما يتعلق بفتح المجرى التنفسي في حالات الاختناق، سواء لدى البالغين نتيجة تناول الطعام، أو لدى الأطفال نتيجة عبثهم بالأجسام الصغيرة.



ونوه إلى رفع جاهزية جميع مراكز دفاع مدني محافظة البلقاء أسوة بجميع مراكز ومديريات الدفاع المدني تنفيذاً لتوجيهات قيادة الجهاز مع دخول فصل الصيف وارتفاع وتيرة حرائق الأعشاب ولدغات الأفاعي وحوادث الغرق من أجل تقليل زمن الاستجابة قدر الإمكان لإنقاذ حياة كل من يتعرض لمثل هذه الحوادث.