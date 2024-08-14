الدفاع المدني: التعامل مع 1363 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

03:07 م

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الوكيل الإخباري- قالت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، إنها تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع (1363) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن استجابة (8:28) دقيقة، حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.



كما تعاملت المديرية مع (112) حادث إنقاذ وبمعدل زمن استجابة (8:18) دقائق، و(55) حادث إطفاء و(73) حريق أعشاب جافة وبمعدل زمن استجابة (9:04) دقيقة.