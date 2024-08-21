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الدفاع المدني: التعامل مع 1399 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الدفاع المدني
الدفاع المدني
الأربعاء، 21-08-2024 03:20 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1399) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (8:08) دقيقة, حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

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كما تم التعامل مع (114) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (8:29) دقيقة، و(57) حادث إطفاء و(63) حرائق أعشاب جافة وبمعدل زمن الاستجابة (9:24) دقيقة.

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