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الدفاع المدني: التعامل مع 1406 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

سيارة الدفاع المدني
سيارة الدفاع المدني
الإثنين، 26-08-2024 03:29 م
الوكيل الإخباري-    قالت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، إنها تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع (1406) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن استجابة (8:05) دقيقة، حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.اضافة اعلان


كما تعاملت المديرية مع (99) حادث إنقاذ وبمعدل زمن استجابة (9:00) دقائق، و(43) حادث إطفاء و(70) حريق أعشاب جافة وبمعدل زمن استجابة (8:44) دقيقة.
 
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