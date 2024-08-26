الدفاع المدني: التعامل مع 1406 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

كما تعاملت المديرية مع (99) حادث إنقاذ وبمعدل زمن استجابة (9:00) دقائق، و(43) حادث إطفاء و(70) حريق أعشاب جافة وبمعدل زمن استجابة (8:44) دقيقة.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الاردني : تجهيز عيادتين للأطراف الاصطناعية في غزة
-
مساعدات طبية اردنية للصحة الفلسطينية في غزة
-
الأردن: تصريح بن غفير يغذي التطرف
-
الملكية الأردنية: استئناف الرحلات الجوية من وإلى بيروت
-
فصل الكهرباء من الساعة 9:30 صباحاً حتى 5:30 مساءً عن مناطق غداً - اسماء
-
بني مصطفى تؤكد أهمية جهود إعمار اربد في تحقيق التنمية
-
أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
102 مليون دينار استردتها مكافحة الفساد عام 2023
c4m