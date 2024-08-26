الدفاع المدني: التعامل مع 1406 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

03:29 م

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الوكيل الإخباري- قالت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، إنها تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع (1406) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن استجابة (8:05) دقيقة، حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات. اضافة اعلان





كما تعاملت المديرية مع (99) حادث إنقاذ وبمعدل زمن استجابة (9:00) دقائق، و(43) حادث إطفاء و(70) حريق أعشاب جافة وبمعدل زمن استجابة (8:44) دقيقة.

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