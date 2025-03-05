الدفاع المدني والبادية ينقذان شخصين حاصرتهما السيول في الرويشد

07:54 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/722879 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تمكنت فرق الدفاع المدني ومجموعات البادية من إنقاذ شخصين حاصرتهما السيول داخل مركبتهما في منطقة الرويشد، بعد ارتفاع منسوب المياه. اضافة اعلان





وأوضح الناطق الإعلامي أن الفرق المختصة تحركت فور تلقي البلاغ، وتمكنت من تحرير الشخصين وتأمينهما إلى منطقة آمنة، مؤكدًا أن حالتهما الصحية جيدة.